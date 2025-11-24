Bearn BERA pris i dag

Sanntids Bearn BERA (YBERA) pris i dag er $ 2.94, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende YBERA til USD konverteringssats er $ 2.94 per YBERA.

Bearn BERA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,548.79, med en sirkulerende forsyning på 1.34K YBERA. I løpet av de siste 24 timene YBERA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.98, mens tidenes laveste notering var $ 2.25.

Kortsiktig har YBERA beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bearn BERA (YBERA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.93K$ 3.93K $ 3.93K Opplagsforsyning 1.34K 1.34K 1.34K Total forsyning 1,337.012363855066 1,337.012363855066 1,337.012363855066

Nåværende markedsverdi på Bearn BERA er $ 17.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YBERA er 1.34K, med en total tilgang på 1337.012363855066. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.93K.