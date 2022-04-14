Bearded Dragon (BEARDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bearded Dragon (BEARDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bearded Dragon (BEARDY) Informasjon Beardy is a resilient and community-oriented cryptocurrency project. It highlights the project's vast distributed liquidity pools provided by its holders. Beardy is on a quest to conquer the crypto realm with the importance of community spirit being it's core driver. Community owned and operated! Offisiell nettside: https://www.beardytoken.com/ Kjøp BEARDY nå!

Bearded Dragon (BEARDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bearded Dragon (BEARDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 155.92K $ 155.92K $ 155.92K All-time high: $ 0.943208 $ 0.943208 $ 0.943208 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015591 $ 0.00015591 $ 0.00015591 Lær mer om Bearded Dragon (BEARDY) pris

Bearded Dragon (BEARDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bearded Dragon (BEARDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEARDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEARDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEARDYs tokenomics, kan du utforske BEARDY tokenets livepris!

BEARDY prisforutsigelse Vil du vite hvor BEARDY kan være på vei? Vår BEARDY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BEARDY tokenets prisforutsigelse nå!

