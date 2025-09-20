Dagens Bear In Bathrobe livepris er 0.00127796 USD. Spor prisoppdateringer for BIB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bear In Bathrobe livepris er 0.00127796 USD. Spor prisoppdateringer for BIB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00127796
0.00%1D
Bear In Bathrobe (BIB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:14:51 (UTC+8)

Bear In Bathrobe (BIB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.01857096
$ 0.01857096$ 0.01857096

--

--

0.00%

0.00%

Bear In Bathrobe (BIB) sanntidsprisen er $0.00127796. I løpet av de siste 24 timene har BIB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIB er $ 0.01857096, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bear In Bathrobe (BIB) Markedsinformasjon

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,570.446678
999,997,570.446678 999,997,570.446678

Nåværende markedsverdi på Bear In Bathrobe er $ 1.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIB er 1000.00M, med en total tilgang på 999997570.446678. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.28M.

Bear In Bathrobe (BIB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bear In Bathrobe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bear In Bathrobe til USD ble $ +0.0001716334.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bear In Bathrobe til USD ble $ -0.0000148805.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bear In Bathrobe til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0001716334+13.43%
60 dager$ -0.0000148805-1.16%
90 dager$ 0--

Hva er Bear In Bathrobe (BIB)

BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bear In Bathrobe (BIB) Ressurs

Offisiell nettside

Bear In Bathrobe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bear In Bathrobe (BIB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bear In Bathrobe (BIB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bear In Bathrobe.

Sjekk Bear In Bathrobeprisprognosen nå!

BIB til lokale valutaer

Bear In Bathrobe (BIB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bear In Bathrobe (BIB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BIB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bear In Bathrobe (BIB)

Hvor mye er Bear In Bathrobe (BIB) verdt i dag?
Live BIB prisen i USD er 0.00127796 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BIB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BIB til USD er $ 0.00127796. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bear In Bathrobe?
Markedsverdien for BIB er $ 1.28M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BIB?
Den sirkulerende forsyningen av BIB er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBIB ?
BIB oppnådde en ATH-pris på 0.01857096 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BIB?
BIB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BIB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BIB er -- USD.
Vil BIB gå høyere i år?
BIB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BIB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:14:51 (UTC+8)

