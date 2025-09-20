Bear Bull (BRB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00427303 $ 0.00427303 $ 0.00427303 24 timer lav $ 0.00439553 $ 0.00439553 $ 0.00439553 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00427303$ 0.00427303 $ 0.00427303 24 timer høy $ 0.00439553$ 0.00439553 $ 0.00439553 All Time High $ 0.01811855$ 0.01811855 $ 0.01811855 Laveste pris $ 0.00387777$ 0.00387777 $ 0.00387777 Prisendring (1H) +1.05% Prisendring (1D) -1.16% Prisendring (7D) -14.04% Prisendring (7D) -14.04%

Bear Bull (BRB) sanntidsprisen er $0.00432243. I løpet av de siste 24 timene har BRB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00427303 og et toppnivå på $ 0.00439553, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRB er $ 0.01811855, mens den rekordlave prisen er $ 0.00387777.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRB endret seg med +1.05% i løpet av den siste timen, -1.16% over 24 timer og -14.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bear Bull (BRB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 432.24K$ 432.24K $ 432.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 432.24K$ 432.24K $ 432.24K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bear Bull er $ 432.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRB er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 432.24K.