Bean (BEAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bean (BEAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bean (BEAN) Informasjon The practicality of using Decentralized Finance is limited by the lack of a decentralized, collateral-free stablecoin. Borrowing rates on USD stablecoins remain excessively high, even as supply increases rapidly. Supply cannot meet demand due to collateral requirements. Beanstalk uses credit instead of collateral to create a decentralized, liquid, blockchain-native asset, which is stable relative to the value of a non-blockchain-native asset. Beanstalk creates protocol-native financial incentives to encourage participation in peg maintenance and governance without requiring any action from everyday Bean users. Offisiell nettside: https://bean.money/ Teknisk dokument: https://bean.money/beanstalk.pdf Kjøp BEAN nå!

Bean (BEAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bean (BEAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 36.05M $ 36.05M $ 36.05M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.39M $ 14.39M $ 14.39M All-time high: $ 4.65 $ 4.65 $ 4.65 All-Time Low: $ 0.00103288 $ 0.00103288 $ 0.00103288 Nåværende pris: $ 0.399042 $ 0.399042 $ 0.399042 Lær mer om Bean (BEAN) pris

Bean (BEAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bean (BEAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEANs tokenomics, kan du utforske BEAN tokenets livepris!

BEAN prisforutsigelse Vil du vite hvor BEAN kan være på vei? Vår BEAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BEAN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!