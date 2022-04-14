BeamSwap (GLINT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BeamSwap (GLINT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BeamSwap (GLINT) Informasjon What Is Beamswap ($GLINT)? Beamswap is a DeFi Hub and the first Decentralized exchange (DEX) with an automated market maker (AMM), providing liquidity and peer-to-peer transactions, built on the Moonbeam network. Why Moonbeam? Most funds raised and highest number of contributions for a polkadot parachain Combines Ethereum's simplicity of use with the power of Polkadot Seamless transition form other Ethereum Virtual Machine (EVM) chains Beamswap has the first-movers advantage Compatibility with the tools people already use and are familiar with (Metamask, Remix, Hardhat, Truffle and others) Cross-chain integrations On-chain governance Low gas prices Scalability What Makes Beamswap Unique? The products and features are curated with both beginners and experienced users in mind. Beamswap' goal is to provide users with a suite of tools that cover all of their needs directly on our platform. Integrated Bridge for EVMs Yield Farming Syrup Pools DEX & AMM NFT Marketplace Charts & Portfolio Tracker Advanced trading Limit Orders Zap Launchpad Governance What is $GLINT Utilities? Beamswap is Powered by GLINT... Stake GLINT to receive a portion of the DEX Fees; Use GLINT for Governance! Participate in the important decisions; Participate in our Launchpad projects and increase your allocation with GLINT. When you stake your $GLINT in the single sided auto-compounding buyback pool you will receive Beamshare tokens as receipt, representing your share of the pool. Offisiell nettside: https://BeamSwap.io Teknisk dokument: https://docs.beamswap.io/ Kjøp GLINT nå!

BeamSwap (GLINT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BeamSwap (GLINT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 98.04K $ 98.04K $ 98.04K Total forsyning: $ 2.85B $ 2.85B $ 2.85B Sirkulerende forsyning: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 131.67K $ 131.67K $ 131.67K All-time high: $ 0.01158009 $ 0.01158009 $ 0.01158009 All-Time Low: $ 0.00004129 $ 0.00004129 $ 0.00004129 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BeamSwap (GLINT) pris

BeamSwap (GLINT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BeamSwap (GLINT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLINT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLINT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLINTs tokenomics, kan du utforske GLINT tokenets livepris!

