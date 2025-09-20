BeamSwap (GLINT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01158009$ 0.01158009 $ 0.01158009 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) -4.76% Prisendring (7D) -1.11% Prisendring (7D) -1.11%

BeamSwap (GLINT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GLINT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLINT er $ 0.01158009, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLINT endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -4.76% over 24 timer og -1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BeamSwap (GLINT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.29K$ 97.29K $ 97.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 130.66K$ 130.66K $ 130.66K Opplagsforsyning 2.12B 2.12B 2.12B Total forsyning 2,849,236,680.0 2,849,236,680.0 2,849,236,680.0

Nåværende markedsverdi på BeamSwap er $ 97.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLINT er 2.12B, med en total tilgang på 2849236680.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 130.66K.