Be For FWX (B4FWX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Be For FWX (B4FWX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Be For FWX (B4FWX) Informasjon B4FWX is the community token native to FWX Finance, Offisiell nettside: https://fwx.finance Teknisk dokument: https://x.com/fwxfinance/status/1790684446519415003 Kjøp B4FWX nå!

Be For FWX (B4FWX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Be For FWX (B4FWX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M All-time high: $ 0.00810867 $ 0.00810867 $ 0.00810867 All-Time Low: $ 0.00212844 $ 0.00212844 $ 0.00212844 Nåværende pris: $ 0.00216217 $ 0.00216217 $ 0.00216217 Lær mer om Be For FWX (B4FWX) pris

Be For FWX (B4FWX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Be For FWX (B4FWX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet B4FWX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange B4FWX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår B4FWXs tokenomics, kan du utforske B4FWX tokenets livepris!

B4FWX prisforutsigelse Vil du vite hvor B4FWX kan være på vei? Vår B4FWX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se B4FWX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!