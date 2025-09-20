Be For FWX (B4FWX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00223661 $ 0.00223661 $ 0.00223661 24 timer lav $ 0.00358391 $ 0.00358391 $ 0.00358391 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00223661$ 0.00223661 $ 0.00223661 24 timer høy $ 0.00358391$ 0.00358391 $ 0.00358391 All Time High $ 0.00810867$ 0.00810867 $ 0.00810867 Laveste pris $ 0.00223661$ 0.00223661 $ 0.00223661 Prisendring (1H) +2.21% Prisendring (1D) -29.24% Prisendring (7D) -46.52% Prisendring (7D) -46.52%

Be For FWX (B4FWX) sanntidsprisen er $0.00231044. I løpet av de siste 24 timene har B4FWX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00223661 og et toppnivå på $ 0.00358391, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til B4FWX er $ 0.00810867, mens den rekordlave prisen er $ 0.00223661.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har B4FWX endret seg med +2.21% i løpet av den siste timen, -29.24% over 24 timer og -46.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Be For FWX (B4FWX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Be For FWX er $ 2.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på B4FWX er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.31M.