BDC COIN pris i dag

Sanntids BDC COIN (BDC DANA) pris i dag er $ 0.00000512, med en 4.11% endring de siste 24 timene. Nåværende BDC DANA til USD konverteringssats er $ 0.00000512 per BDC DANA.

BDC COIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,119.57, med en sirkulerende forsyning på 999.78M BDC DANA. I løpet av de siste 24 timene BDC DANA har den blitt handlet mellom $ 0.0000048(laveste) og $ 0.00000636 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01070641, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000451.

Kortsiktig har BDC DANA beveget seg +0.15% i løpet av den siste timen og +1.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BDC COIN (BDC DANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.12K$ 5.12K $ 5.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.12K$ 5.12K $ 5.12K Opplagsforsyning 999.78M 999.78M 999.78M Total forsyning 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

