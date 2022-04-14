BCREPE (BCRE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i BCREPE (BCRE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

BCREPE (BCRE) Informasjon

BCREPE is an innovative Web3.0 asset management platform that operates on BSC networks. The platform empowers financial experts to create diversified investment portfolios utilizing a variety of crypto assets. This setup allows ordinary users to easily invest in specialized financial products crafted by professionals, granting access to opportunities typically reserved for seasoned investors. Essentially, BCREPE serves as an accessible gateway to professional-grade investment options within the dynamic cryptocurrency landscape. By using BCREPE, users can confidently explore the potential of crypto assets, unlocking new pathways for wealth generation. Ultimately, BCREPE bridges the gap between novice investors and expert financial strategies, fostering a more inclusive and engaging investment ecosystem in the digital age.

Offisiell nettside:
https://www.bcrepe.fund

BCREPE (BCRE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BCREPE (BCRE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 123.69K
Total forsyning:
$ 600.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 600.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 123.69K
All-time high:
$ 0.485048
All-Time Low:
$ 0.00010005
Nåværende pris:
$ 0.00020611
BCREPE (BCRE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak BCREPE (BCRE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BCRE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BCRE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BCREs tokenomics, kan du utforske BCRE tokenets livepris!

mc_how_why_title
Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.