BCREPE (BCRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.485048$ 0.485048 $ 0.485048 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +0.54% Prisendring (7D) -1.72% Prisendring (7D) -1.72%

BCREPE (BCRE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BCRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCRE er $ 0.485048, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCRE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.54% over 24 timer og -1.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BCREPE (BCRE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 121.80K$ 121.80K $ 121.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 121.80K$ 121.80K $ 121.80K Opplagsforsyning 600.00M 600.00M 600.00M Total forsyning 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BCREPE er $ 121.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCRE er 600.00M, med en total tilgang på 600000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 121.80K.