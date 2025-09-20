Dagens BCREPE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BCRE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCRE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BCREPE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BCRE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCRE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BCRE

BCRE Prisinformasjon

BCRE Offisiell nettside

BCRE tokenomics

BCRE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BCREPE Logo

BCREPE Pris (BCRE)

Ikke oppført

1 BCRE til USD livepris:

$0.000203
$0.000203$0.000203
+0.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BCREPE (BCRE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:19:27 (UTC+8)

BCREPE (BCRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.485048
$ 0.485048$ 0.485048

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+0.54%

-1.72%

-1.72%

BCREPE (BCRE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BCRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCRE er $ 0.485048, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCRE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.54% over 24 timer og -1.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BCREPE (BCRE) Markedsinformasjon

$ 121.80K
$ 121.80K$ 121.80K

--
----

$ 121.80K
$ 121.80K$ 121.80K

600.00M
600.00M 600.00M

600,000,000.0
600,000,000.0 600,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BCREPE er $ 121.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCRE er 600.00M, med en total tilgang på 600000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 121.80K.

BCREPE (BCRE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BCREPE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BCREPE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BCREPE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BCREPE til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.54%
30 dager$ 0+9.86%
60 dager$ 0+4.90%
90 dager$ 0--

Hva er BCREPE (BCRE)

BCREPE is an innovative Web3.0 asset management platform that operates on BSC networks. The platform empowers financial experts to create diversified investment portfolios utilizing a variety of crypto assets. This setup allows ordinary users to easily invest in specialized financial products crafted by professionals, granting access to opportunities typically reserved for seasoned investors. Essentially, BCREPE serves as an accessible gateway to professional-grade investment options within the dynamic cryptocurrency landscape. By using BCREPE, users can confidently explore the potential of crypto assets, unlocking new pathways for wealth generation. Ultimately, BCREPE bridges the gap between novice investors and expert financial strategies, fostering a more inclusive and engaging investment ecosystem in the digital age.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BCREPE (BCRE) Ressurs

Offisiell nettside

BCREPE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BCREPE (BCRE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BCREPE (BCRE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BCREPE.

Sjekk BCREPEprisprognosen nå!

BCRE til lokale valutaer

BCREPE (BCRE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BCREPE (BCRE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BCRE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BCREPE (BCRE)

Hvor mye er BCREPE (BCRE) verdt i dag?
Live BCRE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BCRE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BCRE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BCREPE?
Markedsverdien for BCRE er $ 121.80K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BCRE?
Den sirkulerende forsyningen av BCRE er 600.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBCRE ?
BCRE oppnådde en ATH-pris på 0.485048 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BCRE?
BCRE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BCRE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BCRE er -- USD.
Vil BCRE gå høyere i år?
BCRE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BCRE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:19:27 (UTC+8)

BCREPE (BCRE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.