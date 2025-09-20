BCPAY FinTech (BCPAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.258408$ 0.258408 $ 0.258408 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +5.01% Prisendring (7D) +5.01%

BCPAY FinTech (BCPAY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BCPAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCPAY er $ 0.258408, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCPAY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BCPAY FinTech (BCPAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.22K$ 29.22K $ 29.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.57K$ 43.57K $ 43.57K Opplagsforsyning 57.00M 57.00M 57.00M Total forsyning 85,000,000.0 85,000,000.0 85,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BCPAY FinTech er $ 29.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCPAY er 57.00M, med en total tilgang på 85000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.57K.