Hva er BC

BCGame Coin (BC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BCGame Coin (BC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BCGame Coin (BC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BCGame Coin (BC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 81.46M $ 81.46M $ 81.46M Total forsyning: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Sirkulerende forsyning: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 81.46M $ 81.46M $ 81.46M All-time high: $ 0.01100698 $ 0.01100698 $ 0.01100698 All-Time Low: $ 0.00291432 $ 0.00291432 $ 0.00291432 Nåværende pris: $ 0.00815859 $ 0.00815859 $ 0.00815859 Lær mer om BCGame Coin (BC) pris Kjøp BC nå!

BCGame Coin (BC) Informasjon Offisiell nettside: https://bc.game/ Teknisk dokument: https://whitepaper.bc.game/bc-white-paper

BCGame Coin (BC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BCGame Coin (BC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BCs tokenomics, kan du utforske BC tokenets livepris!

BC prisforutsigelse Vil du vite hvor BC kan være på vei? Vår BC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!