BCGame Coin pris i dag

Sanntids BCGame Coin (BC) pris i dag er $ 0.00816258, med en 2.24% endring de siste 24 timene. Nåværende BC til USD konverteringssats er $ 0.00816258 per BC.

BCGame Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 81,858,006, med en sirkulerende forsyning på 9.99B BC. I løpet av de siste 24 timene BC har den blitt handlet mellom $ 0.00792856(laveste) og $ 0.00819977 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01100698, mens tidenes laveste notering var $ 0.00291432.

Kortsiktig har BC beveget seg +0.53% i løpet av den siste timen og +2.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BCGame Coin (BC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.86M$ 81.86M $ 81.86M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.86M$ 81.86M $ 81.86M Opplagsforsyning 9.99B 9.99B 9.99B Total forsyning 9,989,671,962.266912 9,989,671,962.266912 9,989,671,962.266912

