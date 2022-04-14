Bazed Games (BAZED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bazed Games (BAZED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bazed Games (BAZED) Informasjon Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination. Offisiell nettside: https://bazed.games/ Teknisk dokument: https://docs.bazed.games/ Kjøp BAZED nå!

Bazed Games (BAZED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bazed Games (BAZED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Total forsyning: $ 76.32M $ 76.32M $ 76.32M Sirkulerende forsyning: $ 76.32M $ 76.32M $ 76.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M All-time high: $ 0.516385 $ 0.516385 $ 0.516385 All-Time Low: $ 0.0050751 $ 0.0050751 $ 0.0050751 Nåværende pris: $ 0.0283679 $ 0.0283679 $ 0.0283679 Lær mer om Bazed Games (BAZED) pris

Bazed Games (BAZED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bazed Games (BAZED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAZED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAZED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAZEDs tokenomics, kan du utforske BAZED tokenets livepris!

