Battle Buddy Token (BBTKN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Battle Buddy Token (BBTKN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Battle Buddy Token (BBTKN) Informasjon Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther. Offisiell nettside: https://BattleBuddyToken.net Teknisk dokument: https://www.battlebuddytoken.net/about-us-whitepaper/ Kjøp BBTKN nå!

Battle Buddy Token (BBTKN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Battle Buddy Token (BBTKN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.46K $ 2.46K $ 2.46K Total forsyning: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Sirkulerende forsyning: $ 794.92M $ 794.92M $ 794.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.09K $ 3.09K $ 3.09K All-time high: $ 0.00090216 $ 0.00090216 $ 0.00090216 All-Time Low: $ 0.00000173 $ 0.00000173 $ 0.00000173 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Battle Buddy Token (BBTKN) pris

Battle Buddy Token (BBTKN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Battle Buddy Token (BBTKN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BBTKN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BBTKN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BBTKNs tokenomics, kan du utforske BBTKN tokenets livepris!

BBTKN prisforutsigelse Vil du vite hvor BBTKN kan være på vei? Vår BBTKN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BBTKN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!