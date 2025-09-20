Battle Buddy Token (BBTKN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00090216$ 0.00090216 $ 0.00090216 Laveste pris $ 0.00000173$ 0.00000173 $ 0.00000173 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Battle Buddy Token (BBTKN) sanntidsprisen er $0.0000031. I løpet av de siste 24 timene har BBTKN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBTKN er $ 0.00090216, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000173.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBTKN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Battle Buddy Token (BBTKN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.46K$ 2.46K $ 2.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.09K$ 3.09K $ 3.09K Opplagsforsyning 794.92M 794.92M 794.92M Total forsyning 998,840,602.492243 998,840,602.492243 998,840,602.492243

Nåværende markedsverdi på Battle Buddy Token er $ 2.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBTKN er 794.92M, med en total tilgang på 998840602.492243. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.09K.