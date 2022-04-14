BasisOS by Virtuals (BIOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BasisOS by Virtuals (BIOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BasisOS by Virtuals (BIOS) Informasjon Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans. Offisiell nettside: https://basisos.org/ Teknisk dokument: https://whitepaper.basisos.org/ Kjøp BIOS nå!

BasisOS by Virtuals (BIOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BasisOS by Virtuals (BIOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 814.42K $ 814.42K $ 814.42K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 540.00M $ 540.00M $ 540.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M All-time high: $ 0.03708567 $ 0.03708567 $ 0.03708567 All-Time Low: $ 0.00106073 $ 0.00106073 $ 0.00106073 Nåværende pris: $ 0.00150818 $ 0.00150818 $ 0.00150818 Lær mer om BasisOS by Virtuals (BIOS) pris

BasisOS by Virtuals (BIOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BasisOS by Virtuals (BIOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIOSs tokenomics, kan du utforske BIOS tokenets livepris!

