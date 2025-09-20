BasisOS by Virtuals (BIOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0017709 24 timer høy $ 0.0022112 All Time High $ 0.03708567 Laveste pris $ 0.00106073 Prisendring (1H) -2.23% Prisendring (1D) -19.07% Prisendring (7D) -25.99%

BasisOS by Virtuals (BIOS) sanntidsprisen er $0.00178945. I løpet av de siste 24 timene har BIOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0017709 og et toppnivå på $ 0.0022112, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIOS er $ 0.03708567, mens den rekordlave prisen er $ 0.00106073.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIOS endret seg med -2.23% i løpet av den siste timen, -19.07% over 24 timer og -25.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BasisOS by Virtuals (BIOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 966.30K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.79M Opplagsforsyning 540.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BasisOS by Virtuals er $ 966.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIOS er 540.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.79M.