Dagens BasisOS by Virtuals livepris er 0.00178945 USD. Spor prisoppdateringer for BIOS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIOS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BasisOS by Virtuals livepris er 0.00178945 USD. Spor prisoppdateringer for BIOS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIOS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BIOS

BIOS Prisinformasjon

BIOS teknisk dokument

BIOS Offisiell nettside

BIOS tokenomics

BIOS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BasisOS by Virtuals Logo

BasisOS by Virtuals Pris (BIOS)

Ikke oppført

1 BIOS til USD livepris:

$0.00178945
$0.00178945$0.00178945
-19.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BasisOS by Virtuals (BIOS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:57:03 (UTC+8)

BasisOS by Virtuals (BIOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0017709
$ 0.0017709$ 0.0017709
24 timer lav
$ 0.0022112
$ 0.0022112$ 0.0022112
24 timer høy

$ 0.0017709
$ 0.0017709$ 0.0017709

$ 0.0022112
$ 0.0022112$ 0.0022112

$ 0.03708567
$ 0.03708567$ 0.03708567

$ 0.00106073
$ 0.00106073$ 0.00106073

-2.23%

-19.07%

-25.99%

-25.99%

BasisOS by Virtuals (BIOS) sanntidsprisen er $0.00178945. I løpet av de siste 24 timene har BIOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0017709 og et toppnivå på $ 0.0022112, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIOS er $ 0.03708567, mens den rekordlave prisen er $ 0.00106073.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIOS endret seg med -2.23% i løpet av den siste timen, -19.07% over 24 timer og -25.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BasisOS by Virtuals (BIOS) Markedsinformasjon

$ 966.30K
$ 966.30K$ 966.30K

--
----

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

540.00M
540.00M 540.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BasisOS by Virtuals er $ 966.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIOS er 540.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.79M.

BasisOS by Virtuals (BIOS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BasisOS by Virtuals til USD ble $ -0.000421749578323225.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BasisOS by Virtuals til USD ble $ -0.0008976035.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BasisOS by Virtuals til USD ble $ -0.0001693948.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BasisOS by Virtuals til USD ble $ -0.002926892442875639.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000421749578323225-19.07%
30 dager$ -0.0008976035-50.16%
60 dager$ -0.0001693948-9.46%
90 dager$ -0.002926892442875639-62.05%

Hva er BasisOS by Virtuals (BIOS)

Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BasisOS by Virtuals (BIOS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BasisOS by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BasisOS by Virtuals (BIOS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BasisOS by Virtuals (BIOS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BasisOS by Virtuals.

Sjekk BasisOS by Virtualsprisprognosen nå!

BIOS til lokale valutaer

BasisOS by Virtuals (BIOS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BasisOS by Virtuals (BIOS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BIOS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BasisOS by Virtuals (BIOS)

Hvor mye er BasisOS by Virtuals (BIOS) verdt i dag?
Live BIOS prisen i USD er 0.00178945 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BIOS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BIOS til USD er $ 0.00178945. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BasisOS by Virtuals?
Markedsverdien for BIOS er $ 966.30K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BIOS?
Den sirkulerende forsyningen av BIOS er 540.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBIOS ?
BIOS oppnådde en ATH-pris på 0.03708567 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BIOS?
BIOS så en ATL-pris på 0.00106073 USD.
Hva er handelsvolumet til BIOS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BIOS er -- USD.
Vil BIOS gå høyere i år?
BIOS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BIOS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:57:03 (UTC+8)

BasisOS by Virtuals (BIOS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.