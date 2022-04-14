BASEY AI Agent (BASEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BASEY AI Agent (BASEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BASEY AI Agent (BASEY) Informasjon Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape. Offisiell nettside: https://basey.ai Kjøp BASEY nå!

BASEY AI Agent (BASEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BASEY AI Agent (BASEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.93K $ 21.93K $ 21.93K Total forsyning: $ 989.92M $ 989.92M $ 989.92M Sirkulerende forsyning: $ 989.92M $ 989.92M $ 989.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.93K $ 21.93K $ 21.93K All-time high: $ 0.00216431 $ 0.00216431 $ 0.00216431 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BASEY AI Agent (BASEY) pris

BASEY AI Agent (BASEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BASEY AI Agent (BASEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BASEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BASEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BASEYs tokenomics, kan du utforske BASEY tokenets livepris!

