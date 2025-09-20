BASEY AI Agent (BASEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00216431$ 0.00216431 $ 0.00216431 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +15.45% Prisendring (7D) +15.45%

BASEY AI Agent (BASEY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BASEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BASEY er $ 0.00216431, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BASEY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BASEY AI Agent (BASEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.93K$ 21.93K $ 21.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.93K$ 21.93K $ 21.93K Opplagsforsyning 989.92M 989.92M 989.92M Total forsyning 989,920,543.3560135 989,920,543.3560135 989,920,543.3560135

Nåværende markedsverdi på BASEY AI Agent er $ 21.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASEY er 989.92M, med en total tilgang på 989920543.3560135. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.93K.