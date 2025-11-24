BaseShake pris i dag

Sanntids BaseShake (BASESHAKE) pris i dag er $ 0.00073555, med en 3.87% endring de siste 24 timene. Nåværende BASESHAKE til USD konverteringssats er $ 0.00073555 per BASESHAKE.

BaseShake rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 692,632, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BASESHAKE. I løpet av de siste 24 timene BASESHAKE har den blitt handlet mellom $ 0.00064805(laveste) og $ 0.00074994 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00373689, mens tidenes laveste notering var $ 0.00011161.

Kortsiktig har BASESHAKE beveget seg -0.93% i løpet av den siste timen og -24.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BaseShake (BASESHAKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 692.63K$ 692.63K $ 692.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 692.63K$ 692.63K $ 692.63K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BaseShake er $ 692.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASESHAKE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 692.63K.