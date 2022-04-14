BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Informasjon Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.49K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 936.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 74.24K All-time high: $ 0.00192998 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $HOUND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $HOUND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

$HOUND prisforutsigelse Vil du vite hvor $HOUND kan være på vei? Vår $HOUND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

