BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008471 $ 0.00008471 $ 0.00008471 24 timer lav $ 0.00009484 $ 0.00009484 $ 0.00009484 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008471$ 0.00008471 $ 0.00008471 24 timer høy $ 0.00009484$ 0.00009484 $ 0.00009484 All Time High $ 0.00192998$ 0.00192998 $ 0.00192998 Laveste pris $ 0.00003615$ 0.00003615 $ 0.00003615 Prisendring (1H) +0.50% Prisendring (1D) -5.73% Prisendring (7D) -24.48% Prisendring (7D) -24.48%

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) sanntidsprisen er $0.00008765. I løpet av de siste 24 timene har $HOUND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008471 og et toppnivå på $ 0.00009484, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $HOUND er $ 0.00192998, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003615.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $HOUND endret seg med +0.50% i løpet av den siste timen, -5.73% over 24 timer og -24.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 82.04K$ 82.04K $ 82.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 87.65K$ 87.65K $ 87.65K Opplagsforsyning 936.01M 936.01M 936.01M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BaseHoundBot by Virtuals er $ 82.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $HOUND er 936.01M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 87.65K.