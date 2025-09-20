Dagens BaseHoundBot by Virtuals livepris er 0.00008765 USD. Spor prisoppdateringer for $HOUND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $HOUND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BaseHoundBot by Virtuals livepris er 0.00008765 USD. Spor prisoppdateringer for $HOUND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $HOUND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $HOUND

$HOUND Prisinformasjon

$HOUND Offisiell nettside

$HOUND tokenomics

$HOUND Prisprognose

BaseHoundBot by Virtuals Logo

BaseHoundBot by Virtuals Pris ($HOUND)

1 $HOUND til USD livepris:

-5.70%1D
BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:18:59 (UTC+8)

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.50%

-5.73%

-24.48%

-24.48%

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) sanntidsprisen er $0.00008765. I løpet av de siste 24 timene har $HOUND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008471 og et toppnivå på $ 0.00009484, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $HOUND er $ 0.00192998, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003615.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $HOUND endret seg med +0.50% i løpet av den siste timen, -5.73% over 24 timer og -24.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på BaseHoundBot by Virtuals er $ 82.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $HOUND er 936.01M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 87.65K.

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BaseHoundBot by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BaseHoundBot by Virtuals til USD ble $ -0.0000393378.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BaseHoundBot by Virtuals til USD ble $ +0.0000361372.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BaseHoundBot by Virtuals til USD ble $ -0.00003760053577102272.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.73%
30 dager$ -0.0000393378-44.88%
60 dager$ +0.0000361372+41.23%
90 dager$ -0.00003760053577102272-30.02%

Hva er BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Ressurs

Offisiell nettside

BaseHoundBot by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BaseHoundBot by Virtuals.

Sjekk BaseHoundBot by Virtualsprisprognosen nå!

$HOUND til lokale valutaer

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $HOUND tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Hvor mye er BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) verdt i dag?
Live $HOUND prisen i USD er 0.00008765 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $HOUND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $HOUND til USD er $ 0.00008765. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BaseHoundBot by Virtuals?
Markedsverdien for $HOUND er $ 82.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $HOUND?
Den sirkulerende forsyningen av $HOUND er 936.01M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$HOUND ?
$HOUND oppnådde en ATH-pris på 0.00192998 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $HOUND?
$HOUND så en ATL-pris på 0.00003615 USD.
Hva er handelsvolumet til $HOUND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $HOUND er -- USD.
Vil $HOUND gå høyere i år?
$HOUND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $HOUND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:18:59 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.