Based Hotdog (BOTDOG) Informasjon $BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership. Offisiell nettside: https://toekn.com/BOTDOG Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1f8t8vzLjS0jRx8z93kbf_QoAeAW29ukL4DyKNqaHL9g/edit?usp=sharing Kjøp BOTDOG nå!

Based Hotdog (BOTDOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Based Hotdog (BOTDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 60.30K $ 60.30K $ 60.30K Total forsyning: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Sirkulerende forsyning: $ 978.14M $ 978.14M $ 978.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61.03K $ 61.03K $ 61.03K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Based Hotdog (BOTDOG) pris

Based Hotdog (BOTDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Based Hotdog (BOTDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOTDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOTDOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOTDOGs tokenomics, kan du utforske BOTDOG tokenets livepris!

BOTDOG prisforutsigelse Vil du vite hvor BOTDOG kan være på vei? Vår BOTDOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOTDOG tokenets prisforutsigelse nå!

