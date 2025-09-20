Based Hotdog (BOTDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.41% Prisendring (7D) -2.24%

Based Hotdog (BOTDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOTDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOTDOG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOTDOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.41% over 24 timer og -2.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Based Hotdog (BOTDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.48K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65.27K Opplagsforsyning 978.14M Total forsyning 990,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Based Hotdog er $ 64.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOTDOG er 978.14M, med en total tilgang på 990000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.27K.