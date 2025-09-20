Dagens Based Hotdog livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BOTDOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOTDOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Based Hotdog livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BOTDOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOTDOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Based Hotdog Pris (BOTDOG)

Ikke oppført

1 BOTDOG til USD livepris:

--
----
+0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Based Hotdog (BOTDOG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:43:23 (UTC+8)

Based Hotdog (BOTDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.41%

-2.24%

-2.24%

Based Hotdog (BOTDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOTDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOTDOG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOTDOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.41% over 24 timer og -2.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Based Hotdog (BOTDOG) Markedsinformasjon

$ 64.48K
$ 64.48K$ 64.48K

--
----

$ 65.27K
$ 65.27K$ 65.27K

978.14M
978.14M 978.14M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Based Hotdog er $ 64.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOTDOG er 978.14M, med en total tilgang på 990000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.27K.

Based Hotdog (BOTDOG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Based Hotdog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Based Hotdog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Based Hotdog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Based Hotdog til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.41%
30 dager$ 0-0.77%
60 dager$ 0+14.14%
90 dager$ 0--

Hva er Based Hotdog (BOTDOG)

$BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership.

Based Hotdog (BOTDOG) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Based Hotdog Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Based Hotdog (BOTDOG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Based Hotdog (BOTDOG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Based Hotdog.

Sjekk Based Hotdogprisprognosen nå!

BOTDOG til lokale valutaer

Based Hotdog (BOTDOG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Based Hotdog (BOTDOG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOTDOG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Based Hotdog (BOTDOG)

Hvor mye er Based Hotdog (BOTDOG) verdt i dag?
Live BOTDOG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOTDOG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOTDOG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Based Hotdog?
Markedsverdien for BOTDOG er $ 64.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOTDOG?
Den sirkulerende forsyningen av BOTDOG er 978.14M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOTDOG ?
BOTDOG oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOTDOG?
BOTDOG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BOTDOG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOTDOG er -- USD.
Vil BOTDOG gå høyere i år?
BOTDOG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOTDOG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:43:23 (UTC+8)

Based Hotdog (BOTDOG) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.