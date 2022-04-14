Based Beast Coin (BEAST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Based Beast Coin (BEAST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Based Beast Coin (BEAST) Informasjon Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests. Offisiell nettside: https://www.basedbeastcoin.com/ Kjøp BEAST nå!

Based Beast Coin (BEAST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Based Beast Coin (BEAST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 131.22K $ 131.22K $ 131.22K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 131.22K $ 131.22K $ 131.22K All-time high: $ 0.075244 $ 0.075244 $ 0.075244 All-Time Low: $ 0.00711498 $ 0.00711498 $ 0.00711498 Nåværende pris: $ 0.0131219 $ 0.0131219 $ 0.0131219 Lær mer om Based Beast Coin (BEAST) pris

Based Beast Coin (BEAST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Based Beast Coin (BEAST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEAST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEAST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEASTs tokenomics, kan du utforske BEAST tokenets livepris!

