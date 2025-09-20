Based Beast Coin (BEAST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01380824, 24 timer høy $ 0.01419026, All Time High $ 0.075244, Laveste pris $ 0.00711498, Prisendring (1H) +0.04%, Prisendring (1D) -1.52%, Prisendring (7D) -10.11%

Based Beast Coin (BEAST) sanntidsprisen er $0.01395765. I løpet av de siste 24 timene har BEAST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01380824 og et toppnivå på $ 0.01419026, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEAST er $ 0.075244, mens den rekordlave prisen er $ 0.00711498.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEAST endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -1.52% over 24 timer og -10.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Based Beast Coin (BEAST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 139.74K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 139.74K, Opplagsforsyning 10.00M, Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Based Beast Coin er $ 139.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEAST er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 139.74K.