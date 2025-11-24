Base Velocimeter pris i dag

Sanntids Base Velocimeter (BVM) pris i dag er $ 0.0017994, med en 3.55% endring de siste 24 timene. Nåværende BVM til USD konverteringssats er $ 0.0017994 per BVM.

Base Velocimeter rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,652.69, med en sirkulerende forsyning på 5.92M BVM. I løpet av de siste 24 timene BVM har den blitt handlet mellom $ 0.00178427(laveste) og $ 0.00186845 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.787331, mens tidenes laveste notering var $ 0.00138317.

Kortsiktig har BVM beveget seg +0.11% i løpet av den siste timen og -15.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Base Velocimeter (BVM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.31K$ 27.31K $ 27.31K Opplagsforsyning 5.92M 5.92M 5.92M Total forsyning 15,177,692.18193989 15,177,692.18193989 15,177,692.18193989

Nåværende markedsverdi på Base Velocimeter er $ 10.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BVM er 5.92M, med en total tilgang på 15177692.18193989. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.31K.