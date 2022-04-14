Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M All-time high: $ 0.02107695 $ 0.02107695 $ 0.02107695 All-Time Low: $ 0.00102246 $ 0.00102246 $ 0.00102246 Nåværende pris: $ 0.00322728 $ 0.00322728 $ 0.00322728 Lær mer om Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) pris

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BASEISFOREVERYONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BASEISFOREVERYONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BASEISFOREVERYONEs tokenomics, kan du utforske BASEISFOREVERYONE tokenets livepris!

BASEISFOREVERYONE prisforutsigelse Vil du vite hvor BASEISFOREVERYONE kan være på vei? Vår BASEISFOREVERYONE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BASEISFOREVERYONE tokenets prisforutsigelse nå!

