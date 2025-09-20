Dagens Base is for everyone livepris er 0.00266663 USD. Spor prisoppdateringer for BASEISFOREVERYONE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BASEISFOREVERYONE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Base is for everyone livepris er 0.00266663 USD. Spor prisoppdateringer for BASEISFOREVERYONE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BASEISFOREVERYONE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BASEISFOREVERYONE

BASEISFOREVERYONE Prisinformasjon

BASEISFOREVERYONE Offisiell nettside

BASEISFOREVERYONE tokenomics

BASEISFOREVERYONE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Base is for everyone Logo

Base is for everyone Pris (BASEISFOREVERYONE)

Ikke oppført

1 BASEISFOREVERYONE til USD livepris:

$0.00266663
$0.00266663$0.00266663
-4.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:56:49 (UTC+8)

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00240693
$ 0.00240693$ 0.00240693
24 timer lav
$ 0.00279744
$ 0.00279744$ 0.00279744
24 timer høy

$ 0.00240693
$ 0.00240693$ 0.00240693

$ 0.00279744
$ 0.00279744$ 0.00279744

$ 0.02107695
$ 0.02107695$ 0.02107695

$ 0.00102246
$ 0.00102246$ 0.00102246

+0.74%

-4.67%

+2.21%

+2.21%

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) sanntidsprisen er $0.00266663. I løpet av de siste 24 timene har BASEISFOREVERYONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00240693 og et toppnivå på $ 0.00279744, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BASEISFOREVERYONE er $ 0.02107695, mens den rekordlave prisen er $ 0.00102246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BASEISFOREVERYONE endret seg med +0.74% i løpet av den siste timen, -4.67% over 24 timer og +2.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Markedsinformasjon

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

--
----

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,975.3715674
999,996,975.3715674 999,996,975.3715674

Nåværende markedsverdi på Base is for everyone er $ 2.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASEISFOREVERYONE er 1000.00M, med en total tilgang på 999996975.3715674. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.67M.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Base is for everyone til USD ble $ -0.00013080978870633.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Base is for everyone til USD ble $ -0.0009111008.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Base is for everyone til USD ble $ -0.0015827219.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Base is for everyone til USD ble $ -0.001967029580314138.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00013080978870633-4.67%
30 dager$ -0.0009111008-34.16%
60 dager$ -0.0015827219-59.35%
90 dager$ -0.001967029580314138-42.45%

Hva er Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Ressurs

Offisiell nettside

Base is for everyone Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Base is for everyone.

Sjekk Base is for everyoneprisprognosen nå!

BASEISFOREVERYONE til lokale valutaer

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BASEISFOREVERYONE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Hvor mye er Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) verdt i dag?
Live BASEISFOREVERYONE prisen i USD er 0.00266663 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BASEISFOREVERYONE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BASEISFOREVERYONE til USD er $ 0.00266663. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Base is for everyone?
Markedsverdien for BASEISFOREVERYONE er $ 2.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BASEISFOREVERYONE?
Den sirkulerende forsyningen av BASEISFOREVERYONE er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBASEISFOREVERYONE ?
BASEISFOREVERYONE oppnådde en ATH-pris på 0.02107695 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BASEISFOREVERYONE?
BASEISFOREVERYONE så en ATL-pris på 0.00102246 USD.
Hva er handelsvolumet til BASEISFOREVERYONE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BASEISFOREVERYONE er -- USD.
Vil BASEISFOREVERYONE gå høyere i år?
BASEISFOREVERYONE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BASEISFOREVERYONE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:56:49 (UTC+8)

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.