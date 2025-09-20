Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00240693 $ 0.00240693 $ 0.00240693 24 timer lav $ 0.00279744 $ 0.00279744 $ 0.00279744 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00240693$ 0.00240693 $ 0.00240693 24 timer høy $ 0.00279744$ 0.00279744 $ 0.00279744 All Time High $ 0.02107695$ 0.02107695 $ 0.02107695 Laveste pris $ 0.00102246$ 0.00102246 $ 0.00102246 Prisendring (1H) +0.74% Prisendring (1D) -4.67% Prisendring (7D) +2.21% Prisendring (7D) +2.21%

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) sanntidsprisen er $0.00266663. I løpet av de siste 24 timene har BASEISFOREVERYONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00240693 og et toppnivå på $ 0.00279744, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BASEISFOREVERYONE er $ 0.02107695, mens den rekordlave prisen er $ 0.00102246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BASEISFOREVERYONE endret seg med +0.74% i løpet av den siste timen, -4.67% over 24 timer og +2.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,996,975.3715674 999,996,975.3715674 999,996,975.3715674

Nåværende markedsverdi på Base is for everyone er $ 2.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASEISFOREVERYONE er 1000.00M, med en total tilgang på 999996975.3715674. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.67M.