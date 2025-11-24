Base Index pris i dag

Sanntids Base Index (BINDEX) pris i dag er $ 0.00006766, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BINDEX til USD konverteringssats er $ 0.00006766 per BINDEX.

Base Index rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 67,661, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BINDEX. I løpet av de siste 24 timene BINDEX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00064697, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006607.

Kortsiktig har BINDEX beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Base Index (BINDEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 67.66K$ 67.66K $ 67.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 67.66K$ 67.66K $ 67.66K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Base Index er $ 67.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BINDEX er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 67.66K.