Base God (TYBG) Live prisdiagram
2025-09-20 10:56:43 (UTC+8)

Base God (TYBG) Prisinformasjon (USD)

Base God (TYBG) sanntidsprisen er $0.00005597. I løpet av de siste 24 timene har TYBG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005502 og et toppnivå på $ 0.00005989, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TYBG er $ 0.00070125, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000226.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TYBG endret seg med +1.23% i løpet av den siste timen, -6.31% over 24 timer og -13.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Base God (TYBG) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Base God er $ 6.88M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TYBG er 122.93B, med en total tilgang på 122931702405.52266. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.88M.

Base God (TYBG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Base God til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Base God til USD ble $ -0.0000125556.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Base God til USD ble $ -0.0000149938.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Base God til USD ble $ +0.00000469110130980277.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-6.31%
30 dager$ -0.0000125556-22.43%
60 dager$ -0.0000149938-26.78%
90 dager$ +0.00000469110130980277+9.15%

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Å forstå tokenomics bak Base God (TYBG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TYBG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Base God (TYBG)

Hvor mye er Base God (TYBG) verdt i dag?
Live TYBG prisen i USD er 0.00005597 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TYBG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TYBG til USD er $ 0.00005597. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Base God?
Markedsverdien for TYBG er $ 6.88M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TYBG?
Den sirkulerende forsyningen av TYBG er 122.93B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTYBG ?
TYBG oppnådde en ATH-pris på 0.00070125 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TYBG?
TYBG så en ATL-pris på 0.00000226 USD.
Hva er handelsvolumet til TYBG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TYBG er -- USD.
Vil TYBG gå høyere i år?
TYBG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TYBG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Base God (TYBG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.