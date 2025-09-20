Base God (TYBG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005502 $ 0.00005502 $ 0.00005502 24 timer lav $ 0.00005989 $ 0.00005989 $ 0.00005989 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00005502$ 0.00005502 $ 0.00005502 24 timer høy $ 0.00005989$ 0.00005989 $ 0.00005989 All Time High $ 0.00070125$ 0.00070125 $ 0.00070125 Laveste pris $ 0.00000226$ 0.00000226 $ 0.00000226 Prisendring (1H) +1.23% Prisendring (1D) -6.31% Prisendring (7D) -13.26% Prisendring (7D) -13.26%

Base God (TYBG) sanntidsprisen er $0.00005597. I løpet av de siste 24 timene har TYBG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005502 og et toppnivå på $ 0.00005989, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TYBG er $ 0.00070125, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000226.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TYBG endret seg med +1.23% i løpet av den siste timen, -6.31% over 24 timer og -13.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Base God (TYBG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.88M$ 6.88M $ 6.88M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.88M$ 6.88M $ 6.88M Opplagsforsyning 122.93B 122.93B 122.93B Total forsyning 122,931,702,405.52266 122,931,702,405.52266 122,931,702,405.52266

Nåværende markedsverdi på Base God er $ 6.88M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TYBG er 122.93B, med en total tilgang på 122931702405.52266. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.88M.