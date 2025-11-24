Hva er BCT

Base Carbon Tonne (BCT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Base Carbon Tonne (BCT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Base Carbon Tonne (BCT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Base Carbon Tonne (BCT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Total forsyning: $ 21.11M $ 21.11M $ 21.11M Sirkulerende forsyning: $ 21.11M $ 21.11M $ 21.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M All-time high: $ 8.6 $ 8.6 $ 8.6 All-Time Low: $ 0.145607 $ 0.145607 $ 0.145607 Nåværende pris: $ 0.173106 $ 0.173106 $ 0.173106 Lær mer om Base Carbon Tonne (BCT) pris Kjøp BCT nå!

Base Carbon Tonne (BCT) Informasjon Offisiell nettside: https://klimadao.finance/ Teknisk dokument: https://docs.klimadao.finance/

Base Carbon Tonne (BCT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Base Carbon Tonne (BCT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BCT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BCT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BCTs tokenomics, kan du utforske BCT tokenets livepris!

BCT prisforutsigelse Vil du vite hvor BCT kan være på vei? Vår BCT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BCT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!