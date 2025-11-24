Base Carbon Tonne pris i dag

Sanntids Base Carbon Tonne (BCT) pris i dag er $ 0.171797, med en 1.96% endring de siste 24 timene. Nåværende BCT til USD konverteringssats er $ 0.171797 per BCT.

Base Carbon Tonne rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,626,354, med en sirkulerende forsyning på 21.11M BCT. I løpet av de siste 24 timene BCT har den blitt handlet mellom $ 0.168245(laveste) og $ 0.171831 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 8.6, mens tidenes laveste notering var $ 0.145607.

Kortsiktig har BCT beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -3.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Base Carbon Tonne (BCT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Opplagsforsyning 21.11M 21.11M 21.11M Total forsyning 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

