Base Baboon (BOON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Base Baboon (BOON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Base Baboon (BOON) Informasjon Baboon $BOON, the first meme coin crafted with humor and growth on the cutting-edge Base Layer 2 network. Born from the creative spirits of G.K. and Vikki Hart, $BOON is not just a token; it's a revolution in the meme coin universe. Offisiell nettside: https://basebaboon.com Teknisk dokument: https://basebaboon.com/babon_whitepaper_v1.pdf Kjøp BOON nå!

Base Baboon (BOON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Base Baboon (BOON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 399.70B $ 399.70B $ 399.70B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 74.78K $ 74.78K $ 74.78K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Base Baboon (BOON) pris

Base Baboon (BOON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Base Baboon (BOON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOONs tokenomics, kan du utforske BOON tokenets livepris!

BOON prisforutsigelse Vil du vite hvor BOON kan være på vei? Vår BOON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOON tokenets prisforutsigelse nå!

