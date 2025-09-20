Barter (BRTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.055434$ 0.055434 $ 0.055434 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.23% Prisendring (7D) -46.87% Prisendring (7D) -46.87%

Barter (BRTR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BRTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRTR er $ 0.055434, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRTR endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.23% over 24 timer og -46.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Barter (BRTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 540.68$ 540.68 $ 540.68 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.08K$ 12.08K $ 12.08K Opplagsforsyning 783.38K 783.38K 783.38K Total forsyning 17,500,000.0 17,500,000.0 17,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Barter er $ 540.68, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRTR er 783.38K, med en total tilgang på 17500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.08K.