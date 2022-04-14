Barry the badger (BARRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Barry the badger (BARRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Barry the badger (BARRY) Informasjon Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community Offisiell nettside: https://www.barrythebadger.io/ Kjøp BARRY nå!

Barry the badger (BARRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Barry the badger (BARRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 170.27K $ 170.27K $ 170.27K Total forsyning: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M Sirkulerende forsyning: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 170.27K $ 170.27K $ 170.27K All-time high: $ 0.00281782 $ 0.00281782 $ 0.00281782 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017933 $ 0.00017933 $ 0.00017933 Lær mer om Barry the badger (BARRY) pris

Barry the badger (BARRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Barry the badger (BARRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BARRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BARRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BARRYs tokenomics, kan du utforske BARRY tokenets livepris!

BARRY prisforutsigelse Vil du vite hvor BARRY kan være på vei? Vår BARRY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BARRY tokenets prisforutsigelse nå!

