Dagens Barry the badger livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BARRY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BARRY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Barry the badger Logo

Barry the badger Pris (BARRY)

Ikke oppført

1 BARRY til USD livepris:

$0.00018201
$0.00018201$0.00018201
+0.20%1D
USD
Barry the badger (BARRY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:17:59 (UTC+8)

Barry the badger (BARRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00281782
$ 0.00281782$ 0.00281782

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

-0.35%

-23.32%

-23.32%

Barry the badger (BARRY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BARRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BARRY er $ 0.00281782, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BARRY endret seg med -0.81% i løpet av den siste timen, -0.35% over 24 timer og -23.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Barry the badger (BARRY) Markedsinformasjon

$ 172.81K
$ 172.81K$ 172.81K

--
----

$ 172.81K
$ 172.81K$ 172.81K

949.46M
949.46M 949.46M

949,456,879.7520074
949,456,879.7520074 949,456,879.7520074

Nåværende markedsverdi på Barry the badger er $ 172.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BARRY er 949.46M, med en total tilgang på 949456879.7520074. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 172.81K.

Barry the badger (BARRY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Barry the badger til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Barry the badger til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Barry the badger til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Barry the badger til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.35%
30 dager$ 0-56.81%
60 dager$ 0-3.37%
90 dager$ 0--

Hva er Barry the badger (BARRY)

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

Barry the badger (BARRY) Ressurs

Barry the badger Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Barry the badger (BARRY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Barry the badger (BARRY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Barry the badger.

BARRY til lokale valutaer

Barry the badger (BARRY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Barry the badger (BARRY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BARRY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Barry the badger (BARRY)

Hvor mye er Barry the badger (BARRY) verdt i dag?
Live BARRY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BARRY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BARRY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Barry the badger?
Markedsverdien for BARRY er $ 172.81K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BARRY?
Den sirkulerende forsyningen av BARRY er 949.46M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBARRY ?
BARRY oppnådde en ATH-pris på 0.00281782 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BARRY?
BARRY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BARRY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BARRY er -- USD.
Vil BARRY gå høyere i år?
BARRY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BARRY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:17:59 (UTC+8)

Barry the badger (BARRY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.