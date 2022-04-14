Barking Dog (BARK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Barking Dog (BARK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Barking Dog (BARK) Informasjon Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back

The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly. Offisiell nettside: https://barkingdogonsol.xyz/ Kjøp BARK nå!

Barking Dog (BARK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Barking Dog (BARK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.52K $ 12.52K $ 12.52K Total forsyning: $ 994.10M $ 994.10M $ 994.10M Sirkulerende forsyning: $ 994.10M $ 994.10M $ 994.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.52K $ 12.52K $ 12.52K All-time high: $ 0.00119461 $ 0.00119461 $ 0.00119461 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Barking Dog (BARK) pris

Barking Dog (BARK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Barking Dog (BARK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BARK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BARK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BARKs tokenomics, kan du utforske BARK tokenets livepris!

