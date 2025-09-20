Barking Dog (BARK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00119461$ 0.00119461 $ 0.00119461 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) -1.04% Prisendring (7D) -1.39% Prisendring (7D) -1.39%

Barking Dog (BARK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BARK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BARK er $ 0.00119461, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BARK endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -1.04% over 24 timer og -1.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Barking Dog (BARK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.48K$ 13.48K $ 13.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.48K$ 13.48K $ 13.48K Opplagsforsyning 994.13M 994.13M 994.13M Total forsyning 994,129,460.243111 994,129,460.243111 994,129,460.243111

Nåværende markedsverdi på Barking Dog er $ 13.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BARK er 994.13M, med en total tilgang på 994129460.243111. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.48K.