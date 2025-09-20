Dagens Barking Dog livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BARK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BARK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Barking Dog livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BARK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BARK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BARK

BARK Prisinformasjon

BARK Offisiell nettside

BARK tokenomics

BARK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Barking Dog Logo

Barking Dog Pris (BARK)

Ikke oppført

1 BARK til USD livepris:

--
----
-1.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Barking Dog (BARK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:17:16 (UTC+8)

Barking Dog (BARK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119461
$ 0.00119461$ 0.00119461

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

-1.04%

-1.39%

-1.39%

Barking Dog (BARK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BARK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BARK er $ 0.00119461, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BARK endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -1.04% over 24 timer og -1.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Barking Dog (BARK) Markedsinformasjon

$ 13.48K
$ 13.48K$ 13.48K

--
----

$ 13.48K
$ 13.48K$ 13.48K

994.13M
994.13M 994.13M

994,129,460.243111
994,129,460.243111 994,129,460.243111

Nåværende markedsverdi på Barking Dog er $ 13.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BARK er 994.13M, med en total tilgang på 994129460.243111. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.48K.

Barking Dog (BARK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Barking Dog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Barking Dog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Barking Dog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Barking Dog til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.04%
30 dager$ 0+28.79%
60 dager$ 0+17.72%
90 dager$ 0--

Hva er Barking Dog (BARK)

**Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back** The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Barking Dog (BARK) Ressurs

Offisiell nettside

Barking Dog Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Barking Dog (BARK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Barking Dog (BARK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Barking Dog.

Sjekk Barking Dogprisprognosen nå!

BARK til lokale valutaer

Barking Dog (BARK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Barking Dog (BARK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BARK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Barking Dog (BARK)

Hvor mye er Barking Dog (BARK) verdt i dag?
Live BARK prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BARK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BARK til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Barking Dog?
Markedsverdien for BARK er $ 13.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BARK?
Den sirkulerende forsyningen av BARK er 994.13M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBARK ?
BARK oppnådde en ATH-pris på 0.00119461 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BARK?
BARK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BARK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BARK er -- USD.
Vil BARK gå høyere i år?
BARK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BARK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:17:16 (UTC+8)

Barking Dog (BARK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.