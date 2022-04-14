Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Informasjon The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities. Offisiell nettside: http://trulyadog.com Kjøp PAWSY nå!

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.69K $ 52.69K $ 52.69K Total forsyning: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M Sirkulerende forsyning: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.69K $ 52.69K $ 52.69K All-time high: $ 0.00314896 $ 0.00314896 $ 0.00314896 All-Time Low: $ 0.00002101 $ 0.00002101 $ 0.00002101 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) pris

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAWSY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAWSY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAWSYs tokenomics, kan du utforske PAWSY tokenets livepris!

