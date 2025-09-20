Dagens Bark Ruffalo by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PAWSY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAWSY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bark Ruffalo by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PAWSY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAWSY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bark Ruffalo by Virtuals Pris (PAWSY)

Ikke oppført

1 PAWSY til USD livepris:

--
----
-1.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:17:50 (UTC+8)

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00314896
$ 0.00314896$ 0.00314896

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-1.14%

-2.09%

-2.09%

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PAWSY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAWSY er $ 0.00314896, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAWSY endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -1.14% over 24 timer og -2.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Markedsinformasjon

$ 60.63K
$ 60.63K$ 60.63K

--
----

$ 60.63K
$ 60.63K$ 60.63K

997.79M
997.79M 997.79M

997,793,409.0148222
997,793,409.0148222 997,793,409.0148222

Nåværende markedsverdi på Bark Ruffalo by Virtuals er $ 60.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAWSY er 997.79M, med en total tilgang på 997793409.0148222. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.63K.

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bark Ruffalo by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bark Ruffalo by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bark Ruffalo by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bark Ruffalo by Virtuals til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.14%
30 dager$ 0-19.43%
60 dager$ 0-28.10%
90 dager$ 0--

Hva er Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities.

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Ressurs

Bark Ruffalo by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bark Ruffalo by Virtuals.

Sjekk Bark Ruffalo by Virtualsprisprognosen nå!

PAWSY til lokale valutaer

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PAWSY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

Hvor mye er Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) verdt i dag?
Live PAWSY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PAWSY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PAWSY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bark Ruffalo by Virtuals?
Markedsverdien for PAWSY er $ 60.63K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PAWSY?
Den sirkulerende forsyningen av PAWSY er 997.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPAWSY ?
PAWSY oppnådde en ATH-pris på 0.00314896 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PAWSY?
PAWSY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PAWSY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PAWSY er -- USD.
Vil PAWSY gå høyere i år?
PAWSY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PAWSY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:17:50 (UTC+8)

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.