Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00314896$ 0.00314896 $ 0.00314896 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -1.14% Prisendring (7D) -2.09% Prisendring (7D) -2.09%

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PAWSY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAWSY er $ 0.00314896, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAWSY endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -1.14% over 24 timer og -2.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.63K$ 60.63K $ 60.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.63K$ 60.63K $ 60.63K Opplagsforsyning 997.79M 997.79M 997.79M Total forsyning 997,793,409.0148222 997,793,409.0148222 997,793,409.0148222

Nåværende markedsverdi på Bark Ruffalo by Virtuals er $ 60.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAWSY er 997.79M, med en total tilgang på 997793409.0148222. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.63K.