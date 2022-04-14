Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Informasjon Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO. Offisiell nettside: https://www.baolongsol.xyz/ Kjøp BAOLONG nå!

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.69K $ 25.69K $ 25.69K Total forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Sirkulerende forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.69K $ 25.69K $ 25.69K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) pris

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAOLONG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAOLONG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAOLONGs tokenomics, kan du utforske BAOLONG tokenets livepris!

BAOLONG prisforutsigelse Vil du vite hvor BAOLONG kan være på vei? Vår BAOLONG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BAOLONG tokenets prisforutsigelse nå!

