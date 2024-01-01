BaoBaoSol (BAOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BaoBaoSol (BAOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BaoBaoSol (BAOS) Informasjon BaoBaoSol is the token behind a community on several social media channels. They created a community focused on sharing crypto insights and objective sources relevant to cryptocurrency. The priorities are education and fun.The token is fully minted. Liquid pool is secured as LP token is burnt. Offisiell nettside: https://BaoBaoSol.com Teknisk dokument: https://baobaosol.com/wp-content/uploads/2024/01/BAOS_whitepaper.pdf

BaoBaoSol (BAOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BaoBaoSol (BAOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 196.16K $ 196.16K $ 196.16K Total forsyning: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M Sirkulerende forsyning: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 196.16K $ 196.16K $ 196.16K All-time high: $ 0.00413948 $ 0.00413948 $ 0.00413948 All-Time Low: $ 0.0000066 $ 0.0000066 $ 0.0000066 Nåværende pris: $ 0.00019634 $ 0.00019634 $ 0.00019634

BaoBaoSol (BAOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BaoBaoSol (BAOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAOSs tokenomics, kan du utforske BAOS tokenets livepris!

BAOS prisforutsigelse Vil du vite hvor BAOS kan være på vei? Vår BAOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

