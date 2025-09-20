BaoBaoSol (BAOS) Prisinformasjon (USD)

BaoBaoSol (BAOS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAOS er $ 0.00413948, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAOS endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -3.69% over 24 timer og +14.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BaoBaoSol (BAOS) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på BaoBaoSol er $ 225.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAOS er 999.06M, med en total tilgang på 999056691.175502. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 225.45K.