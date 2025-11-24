BaoBao pris i dag

Sanntids BaoBao (BAOBAO) pris i dag er $ 0.00006704, med en 7.88% endring de siste 24 timene. Nåværende BAOBAO til USD konverteringssats er $ 0.00006704 per BAOBAO.

BaoBao rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 66,567, med en sirkulerende forsyning på 998.64M BAOBAO. I løpet av de siste 24 timene BAOBAO har den blitt handlet mellom $ 0.0000617(laveste) og $ 0.00006739 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00356894, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005291.

Kortsiktig har BAOBAO beveget seg -0.17% i løpet av den siste timen og +1.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BaoBao (BAOBAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.57K$ 66.57K $ 66.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 66.57K$ 66.57K $ 66.57K Opplagsforsyning 998.64M 998.64M 998.64M Total forsyning 998,638,250.084824 998,638,250.084824 998,638,250.084824

Nåværende markedsverdi på BaoBao er $ 66.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAOBAO er 998.64M, med en total tilgang på 998638250.084824. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.57K.