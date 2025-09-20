Dagens Bao Finance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bao Finance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bao Finance Pris (BAO)

Ikke oppført

1 BAO til USD livepris:

--
----
-0.80%1D
Bao Finance (BAO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:43:10 (UTC+8)

Bao Finance (BAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00317406
$ 0.00317406$ 0.00317406

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.81%

-4.28%

-4.28%

Bao Finance (BAO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAO er $ 0.00317406, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.81% over 24 timer og -4.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bao Finance (BAO) Markedsinformasjon

$ 65.01K
$ 65.01K$ 65.01K

--
----

$ 872.23K
$ 872.23K$ 872.23K

73.37B
73.37B 73.37B

984,370,975,063.9171
984,370,975,063.9171 984,370,975,063.9171

Nåværende markedsverdi på Bao Finance er $ 65.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAO er 73.37B, med en total tilgang på 984370975063.9171. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 872.23K.

Bao Finance (BAO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bao Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bao Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bao Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bao Finance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.81%
30 dager$ 0+3.33%
60 dager$ 0+10.48%
90 dager$ 0--

Hva er Bao Finance (BAO)

Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go.

Bao Finance (BAO) Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om Bao Finance (BAO)

Hvor mye er Bao Finance (BAO) verdt i dag?
Live BAO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BAO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BAO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bao Finance?
Markedsverdien for BAO er $ 65.01K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BAO?
Den sirkulerende forsyningen av BAO er 73.37B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAO ?
BAO oppnådde en ATH-pris på 0.00317406 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BAO?
BAO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BAO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAO er -- USD.
Vil BAO gå høyere i år?
BAO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:43:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.