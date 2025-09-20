Bao Finance (BAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00317406$ 0.00317406 $ 0.00317406 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.81% Prisendring (7D) -4.28% Prisendring (7D) -4.28%

Bao Finance (BAO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAO er $ 0.00317406, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.81% over 24 timer og -4.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bao Finance (BAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.01K$ 65.01K $ 65.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 872.23K$ 872.23K $ 872.23K Opplagsforsyning 73.37B 73.37B 73.37B Total forsyning 984,370,975,063.9171 984,370,975,063.9171 984,370,975,063.9171

Nåværende markedsverdi på Bao Finance er $ 65.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAO er 73.37B, med en total tilgang på 984370975063.9171. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 872.23K.