Banmao pris i dag

Sanntids Banmao (BANMAO) pris i dag er $ 0.00002766, med en 3.40% endring de siste 24 timene. Nåværende BANMAO til USD konverteringssats er $ 0.00002766 per BANMAO.

Banmao rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,618, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BANMAO. I løpet av de siste 24 timene BANMAO har den blitt handlet mellom $ 0.0000267(laveste) og $ 0.00002784 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00012101, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002428.

Kortsiktig har BANMAO beveget seg +0.66% i løpet av den siste timen og -3.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Banmao (BANMAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.62K$ 27.62K $ 27.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.62K$ 27.62K $ 27.62K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

